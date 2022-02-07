Санкт-Петербургский инфекционист рассказала о тревожных симптомах коронавируса

Врач перечислила угрожающие признаки, указывающие на наличие у ребенка КОВИД-19.

Доктор-инфекционист Елена Дондурей призвала родителей в случае появления у ребенка признаков ОРВИ внимательно присматриваться к изменениям в его самочувствии. И немедленно обращаться к педиатру либо звонить на скорую помощь при появлении у маленького пациента следующих угрожающих признаков: учащения дыхания, лихорадки, судорог на фоне резкого подъема температуры тела, изменений в сознании, появления болевых ощущений за грудиной.

Еще одним маркером, встречающимся реже, но не менее грозным, является обезвоживание, которое может развиться на фоне отказа ребенка от питья либо продолжительной рвоты и жидкого стула.

Елена Дондурей также обратила внимание на то, что новый штамм коронавируса «омикрон» схож с банальным ОРЗ и это порой порождает ошибки в диагностике.

Однако есть и хорошие новости, ученые ожидают, что последующие волны КОВИД-19 будут все меньше причинять вреда детям, да и нынешний «омикрон» практически не оставляет после себя последствий для организма ребенка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей