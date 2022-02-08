Врач-терапевт Ильиных объяснила, почему изменились сроки ревакцинации

Ранее граждан призывали ревакцинироваться через год после курса полной вакцинации. Но сегодня повторную вакцинацию от коронавируса советуют проходить уже через полгода. Врач-терапевт Елена Ильиных пояснила, почему срок ревакцинации сократили до шести месяцев.

Как подчеркнула врач, в начале прививочной кампании было «относительное затишье» между второй и третьей волнами заболевания. В феврале-апреле прошлого года эпидситуация казалась благополучной, больницы работали в обычном режиме. Но в июне стал распространяться штамм «Дельта», и ситуация изменилась.

Чтобы защититься от новых мутаций, в организме должен быть более высокий уровень антител. А это может обеспечить ревакцинация, которую было решено проводить через полгода, а не через год, так как уровень антител начинает снижаться через четыре-пять месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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