Врач-терапевт Ильиных объяснила, почему изменились сроки ревакцинации

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Врач-терапевт Ильиных объяснила, почему изменились сроки ревакцинации
Здоровье
Фото из открытых источников

Ранее граждан призывали ревакцинироваться через год после курса полной вакцинации. Но сегодня повторную вакцинацию от коронавируса советуют проходить уже через полгода. Врач-терапевт Елена Ильиных пояснила, почему срок ревакцинации сократили до шести месяцев. 

Как подчеркнула врач, в начале прививочной кампании было «относительное затишье» между второй и третьей волнами заболевания. В феврале-апреле прошлого года эпидситуация казалась благополучной, больницы работали в обычном режиме. Но в июне стал распространяться  штамм  «Дельта», и ситуация  изменилась. 

Чтобы защититься от новых мутаций, в организме должен быть более высокий уровень антител. А это может обеспечить ревакцинация, которую было решено проводить через полгода, а не через год, так как уровень антител начинает снижаться через четыре-пять месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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