Патологоанатом Эдигер рассказал, что при вскрытии находят в венах вакцинированных

Противники вакцинации, чтобы убедить общественность в том, что от прививки будет только вред, нередко распространяют не соответствующую действительности информацию, а порой - и откровенные фейки. Недавно в Сеть выложили ролик со вскрытием тела якобы вакцинированного человека. На нем показано, как специалист извлекает из вен белые «шнуры», утверждая, что это тромбы.

Патологоанатом Александр Эдигер тоже видел данный ролик и возмущен тем, что людей вводят в заблуждение.

«Это не тромбы! Это посмертные фибринные сгустки, они бывают червеобразными, в форме орешков, пленками. Когда их выдают за нечто ранее не виданное, за последствия вакцинации, приведшие к смерти, вас просто пугают», – заявил врач в беседе с ОСН .

Александр Эдигер пояснил, что сгустки фибрина, волокнистого белка плазмы крови, о которых идет речь, в девяти из десяти случаев формируются в сосудах человека после смерти.

Патологоанатом также отметил, что эти образования никоим образом нельзя связывать с вакцинацией. Специалисты при вскрытиях наблюдали их еще до начала ковид-пандемии.

Появившийся ролик, о котором речь, по словам клинического фармаколога и патологоанатома, не что иное, как «чудовищное и грязное невежество».

«Путешествующие бальзамировщики» не видели тромбов – в их разновидностях, и при разных заболеваниях? Не умеют отличить тромб, тромбоэмбол, посмертный сгусток? Разумеется. При этом хватает дури выпускать репортажи с жуткими снимками, рассчитанными на испуганного обывателя», – не скрывает своего негодования доктор Эдигер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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