Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился сказать правду, о которой большинство медиков предпочитают не распространяться.

«Прямо сейчас большинство наших тяжелых пациентов вакцинированы», — заявил он.

Джейкоб Гирис добавил, что речь при этом идет не о прошедших первичную вакцинацию. Большинство тяжелых больных получили и бустерную дозу. Таких пациентов в пределах 70-80%. Невакцинированных «тяжелых» - порядка 20-25%.

Профессор медицины уверен, что вакцина не оказывает никакого влияния на течение болезни. И самое страшное для израильских медиков в данной ситуации, что не всегда они могут определить серьезность течения заболевания.

Например, у пациента с хроническим заболеванием легких всегда был низкий уровень кислорода, но положительный результат теста на коронавирус технически делает его «тяжелым коронавирусным больным», хотя в тяжелом состоянии пациент может находиться из-за основного заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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