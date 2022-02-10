Пациенты проиграли в борьбе с Минздравом: изменения в системе здравохранения

Илья Фоминцев, директор Фонда медицинских решений «Не напрасно», высказал мнение о том, что в России закончились деньги на медицину. Он предположил, что ковид поглотил все, что планировалось потратить на онкологию. А стоимость химиотерапии не падает, а растет. Сейчас химиотерапия стоит 300-400 тыс. руб. Люди не могут оплатить эту процедуру. Они будут вынуждены лечиться по ОМС в своем городе, делает вывод Фоминцев.

Он также подчеркнул, что оказание онкологической помощи неравномерно по качеству по всей стране. Дела обстоят плохо на Дальнем Востоке, кроме Сахалина. На Чукотке вообще нет онкологов. Стандартные диспансеры есть в Казани, Уфе, Иркутске, Екатеринбурге.

Федеральные центры оснащены достаточно хорошо. Но идея централизовать онкологическую помощь в федеральных центрах не имеет перспективы, пишет РБК

В начале этого года вступил в силу приказ Минздрава РФ, который, по сути, ограничил пациентов с онкологическими диагнозами в выборе медучреждений, где можно лечиться за государственный счет.

Общественные организации и сообщества пациентов проиграли в борьбе с Минздравом, отметил эксперт. Оказание онкологической помощи в России стало еще менее доступным, сделал вывод Фоминцев.

Он также добавил, что теперь региональные власти составляют список медорганизаций, которые будут оказывать помощь онкобольным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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