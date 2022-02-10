«Омикрон» добил вакцинацию в Петербурге

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«Омикрон» добил вакцинацию в Петербурге
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

За прошедший понедельник в городе Санкт-Петербурге в одни сутки сделали прививки 1 400 человек первой дозой и еще 5 600 — второй. Если сравнить, то за такой же промежуток времени положительный тест получили в три раза больше граждан города. Вся прошлая неделя была отмечена 100 000 заболевших людей. «Омикрон» справляется быстрее медиков. Большинство вакцинируемых граждан опасаются не столько страшного ковида, как жестких ограничений — QR-кодов на фитнес, в театры, кафе, магазины. Обещают ввести и на самолеты и поезда, пишет онлайн издание Фонтанка.Ру. 

Однако федералы поменяли курс непосредственно по ходу рассмотрения проекта закона. Как результат, меры ограничения в Российской Федерации, наоборот, уже постепенно снимают. В Санкт-Петербурге пока власти удерживают их в своих руках, хотя и вынуждены реагировать на постоянные жалобы предпринимателей, проверяющих все эти коды. Возможно, ещё и проверяют паспорта у граждан. Однако многие к этому процессу относятся не столь тщательно, поэтому смысла в этих кодах уже не очень много. В Европе всё сделали совсем по-другому. 

Благодаря широкомасштабной прививочной кампании, в новую очередную волну коронавируса смертность там снизилась, она «оторвалась» от количества случаев инфицирования. В Санкт-Петербурге по-прежнему стабильные 60 летальных исходов ежедневно. А госпитализация близка к рекордам летней волны. Возможно, что многие тяжелые случаи этой зимой можно было бы предотвратить, если бы темпы вакцинации соответствовали ведущим европейским странам, детей начали прививать не сейчас, когда начали заканчиваться койки, а еще в прошлом году, а дистант объявили сразу после новогодних каникул. Но это всё допущения, а «с болезнью мне помогла справиться именно прививка».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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