СП: Россия побеждает коронавирус в кабинетах

Нежелание россиян вакцинироваться, массовое недовольство граждан по поводу коронавирусных ограничений на уровне протестных настроений вынудили власти пойти на попятную и включить «заднюю передачу».

«Антиковидные» меры начали ослаблять по всей России. Но Петербург пошел дальше других городов и опередил даже столицу №1 - Белокаменную и златоглавую. Местные власти создали прецедент, который рискует положить начало концу эпидемической истерии. Согласно постановлению №121, завизированному губернатором Александром Бегловым, теперь граждане могут и не прививаться, если они переболели и на руках имеется справка о наличии антител. С таким документом на руках они могут посещать большинство общественных мест.

Прецедент, невзирая на его региональное значение, очень важен. В первую очередь потому, что он показывает власти, что именно таким образом можно «стравить пар» и свернуть программу вакцинации, которая сильно бесит людей.

«А справки — это уже не так сложно и совсем не страшно», - отмечает обозреватель.

К тому же, получается, что страна на пути победы в борьбе с коронавирусом. По крайней мере, это следует из принимаемых в высоких кабинетах решений.

«Прямо признать, что народ с «короновирусом» обманули, в Кремле опасаются. Боятся волнений, тех самых — «бессмысленных и беспощадных». Посему такой вот «ход конём»», — пишет Свободная пресса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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