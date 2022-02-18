Петербург почти в два раза обогнал столицу по ковид-заболеваемости

Согласно озвученным оперативным данным, за последние сутки в Северной столице выявили 16398 заразившихся коронавирусом горожан. В то же время, число заболевших за этот период москвичей составило 8090 человек.

Накануне в Петербурге этот показатель был на двести человек больше, однако говорить о спаде заболеваемости пока не приходится. Тем не менее количество госпитализаций также постепенно снижается - за минувшие сутки госпитализировали семьсот шестьдесят три петербуржца. Хочется отметить, что в Москве число пациентов, отправленных на стационарное лечение, больше, несмотря на существенную разницу в количестве диагностированных случаев заражения ковидом.

Выздоровели за сутки почти двадцать девять тысяч петербуржцев и около тридцати девяти тысяч москвичей. От последствий коронавируса умерло семьдесят восемь и восемьдесят шесть человек соответственно.

В целом по России уже три дня наблюдается примерно одинаковое количество выявленных случаев ковид-заболевания – за сутки заражается примерно сто восемьдесят тысяч россиян. При этом разница между выздоравливающими и заболевшими жителями страны составляет около восемнадцати тысяч человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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