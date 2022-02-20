Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы
Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А
Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с
Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц
Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в
Власти решили выделить финансы на технику, которые не спасут Санкт-Петербург от снежного кризиса. Начальник управления по комплексной уборке и
На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не помог семье жительницы Северной столицы, которая попала в тяжелую аварию на Бали. Доставку
Зарубежное издание Popular Science пишет, что международная общественность не должна расслабляться на фоне заявлений России об отводе войск от
Защитники Донбасса произвели атаку на позиции украинской армии с применением артиллерии и нескольких танков — масштабные удары были зафиксированы в
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