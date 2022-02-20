Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов

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Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Руководитель комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что нагрузка на систему здравоохранения Северной столицы стабилизировалась. На данный момент количество незанятых коек составляет двадцать процентов, а уже с понедельника специалисты возобновят плановый приём и диспансеризацию пациентов.

Несмотря на это, работающие с коронавирусными больными медики не столь оптимистичны в своих выводах. В интервью, которое дал «Невским новостям» сохранивший анонимность врач одного из медучреждений города, им были названы истинные причины снижения очередей к докторам. Со слов медработника, уменьшение количества обращений больных в первую очередь связано со смертью пациентов, имеющих тяжёлые хронические заболевания.

Как считает рассказчик, роста обращений пациентов к врачам не произойдёт и после двадцать первого февраля - из-за сверхсмертности, фиксируемой в стране на протяжении последнего времени. Основную долю умерших россиян составили именно хронические больные, которые были вынуждены периодически посещать клиники. Поэтому, с его слов, сейчас идти на приём по большей части будет просто некому. Вторым фактором стабилизации нагрузки врач назвал понимание людьми ситуации с очередями в поликлиниках, в связи с чем многие предпочитают просто выждать время, пока они уменьшатся.

В ходе интервью медик отметил, что среди его коллег, работающих на самых тяжёлых участках, сейчас остались только самые выносливые. Остальные специалисты давно поменяли род деятельности, не выдержав нагрузок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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