Власти Петербурга продолжают отменять коронавирусные ограничения

С двадцать пятого апреля в Санкт-Петербурге отменяется ряд запретов, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса. Так, с понедельника горожане и гости Северной столицы вновь смогут посещать музеи и выставки в индивидуальном порядке, а также в составе экскурсионных групп. Вновь разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ресторанах и барах.

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, губернатор Беглов подписал очередное постановление о внесении изменений в «ковидное» постановление за номером сто двадцать один. Помимо отмены вышеперечисленных ограничений, с начала следующей недели в городе снимаются запреты на посещение танцполов, зрелищно-развлекательных, спортивных и физкультурных мероприятий без указания зрительских мест. Культурно-досуговые организации смогут заниматься реализацией соответствующих билетов.

Власти вновь разрешат организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия на речных трамваях, а по согласованию с профильным комитетом можно будет проводить мероприятия подобного плана численностью более трёхсот человек на любых площадках, включая те, что устраиваются на открытом воздухе. До понедельника в качестве таковых могут выступать лишь театры, цирки, кинотеатры и концертные залы.

Остальные ограничения, включая обязательность ношения масок на транспорте и в общественных местах, продлены до пятнадцатого мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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