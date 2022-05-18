Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр

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Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Руководитель комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец на личной странице в соцсети «ВКонтакте» озвучил информацию о том, что региональное здравоохранение столкнулось с нехваткой персонала. Чиновник отметил дефицит специалистов-медиков, принимающих пациентов в городских стационарах, рассказав о нехватке анестезиологов, реаниматологов, психиатров, сотрудников судебно-психиатрической экспертизы и скорой медицинской помощи.

Амбулаторному звену требуются педиатры, терапевты, аллергологи, иммунологи, специалисты по инфекционным болезням, кардиологи и функциональные диагносты.

Как рассказал Лисовец, рассчитанная по новым методическим указаниям федерального Минздрава укомплектованность амбулаторных медучреждений в прошлом году составила чуть более восьмидесяти одного процента по количеству врачей и около семидесяти шести процентов по среднему медицинскому персоналу. При этом значительно расширяются мощности – в ряде городских клиник до конца года намечена сдача новых корпусов для приёма пациентов, которые, в свою очередь, потребуют привлечения новых специалистов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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