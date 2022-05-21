В Санкт-Петербургской клинике впервые использовали самый дорогой препарат в мире

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В Санкт-Петербургской клинике впервые использовали самый дорогой препарат в мире
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о том, что медиками Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга было проведено лечение маленькой девочки с применением самого дорогого лекарства в мире - ребёнку ввели препарат «Золенгсма». Подобная процедура в городском стационаре была проведена впервые, до сих пор препарат применяли лишь в федеральных клиниках.

Согласно сообщению городского комитета здравоохранения, возраст прошедшей лечение девочки – один год и десять месяцев, диагноз ребёнка - "спинальная мышечная атрофия". «Золенгсма» вводится однократно, после чего болезнь прекращает прогрессировать.

Стоимость дозы лекарства составляет около ста миллионов рублей, его приобретение стало возможным благодаря фонду «Круг добра». Прошедшая процедура стала третьей, которую Петербургские медики провели за счёт средств фонда. Предыдущие две были выполнены в федеральных медучреждениях.

Как рассказал главврач клиники, после введения препарата у девочки заметна положительная динамика течения болезни, уже на следующей недели малышку начнут готовить к выписке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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