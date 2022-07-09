Профессор: В России вскоре может начаться очередная ковидная вспышка

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Профессор: В России вскоре может начаться очередная ковидная вспышка
Здоровье
Фото из открытых источников

Новая ковидная вспышка вскоре может прийти в Россию. Очередную волну заболеваемости ожидают в сентябре или в августе. Об этом свидетельствует наблюдаемый в последнее время подъем заболеваемости в Европе.
По мнению главного научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктора биологических наук, профессора Петра Чумакова, весьма ожидаемо, что будет еще одна волна. После того, как в начале этого года в России прошла большая волна штамма «омикрон»,  среди населения страны сформировался сильный коллективный иммунитет. Однако он начинает потихонечку ослабевать.
Сейчас, утверждает врач, он достигает критического уровня, и следующая ковидная вспышка не за горами. Кроме того, если взглянуть на рост заболеваемости ковидом в Европе и США, можно спрогнозировать, что очередная волна коронавируса с Запада дойдет до РФ через полгода. Вероятными сроками можно обозначить конец сентября-начало августа.
Чумаков отмечает, что при разгаре пандемии в стране скорее всего не будут вводить локдаун, так как система здравоохранения подготовлена хорошо.
Специалист уверен, что коронавирусная волна пройдет «незаметно» и люди, переболевшие инфекцией, перенесут болезнь или в бессимптомной, или в легкой форме, которая напоминает сезонную простуду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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