Ученые доказали, что медитация уменьшает боль

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета (Сан-Диего) смогли доказать научным путем, что медитация уменьшает боль. В ходе исследования они измеряли влияние практики на восприятие пациентами боли и активность мозга. Как выяснилось, осознанная медитация способна прерывать связь между разными областями мозга, которые непосредственно участвуют в ощущении боли. Предполагается, что сигналы боли поступают от тела к мозгу, однако люди, занимающиеся медитированием, не чувствуют себя хозяином данных болевых ощущений. Тем самым боль и страдания существенно уменьшаются.

В исследовании приняли участие 40 человек. У добровольцев сканировали мозг, и при этом к ноге прикладывали горячий предмет. После тепловых стимулов участники оценили уровень боли, который они ощутили во время эксперимента. Стоит сказать, что предварительно все добровольцы были разделены на 2 группы. В первую группу вошли любители осознанной медитации, а во вторую те, кто никогда не занимался духовными практиками. Обнаружилось, что медитация уменьшает интенсивность боли на 32 процента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей