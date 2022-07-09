Ученые доказали, что медитация уменьшает боль

Image 16+
Ученые доказали, что медитация уменьшает боль
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета (Сан-Диего) смогли доказать научным путем, что медитация уменьшает боль. В ходе исследования они измеряли влияние практики на восприятие пациентами боли и активность мозга. Как выяснилось, осознанная медитация способна прерывать связь между разными областями мозга, которые непосредственно участвуют в ощущении боли. Предполагается, что сигналы боли поступают от тела к мозгу, однако люди, занимающиеся медитированием, не чувствуют себя хозяином данных болевых ощущений. Тем самым боль и страдания существенно уменьшаются.

В исследовании приняли участие 40 человек. У добровольцев сканировали мозг, и при этом к ноге прикладывали горячий предмет. После тепловых стимулов участники оценили уровень боли, который они ощутили во время эксперимента. Стоит сказать, что предварительно все добровольцы были разделены на 2 группы. В первую группу вошли любители осознанной медитации, а во вторую те, кто никогда не занимался духовными практиками. Обнаружилось, что медитация уменьшает интенсивность боли на 32 процента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Профессор: В России вскоре может начаться очередная ковидная вспышка

Вчера, 22:18

Ученые доказали, что медитация уменьшает боль

Вчера, 20:50

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

7-07-2022, 14:43

В Санкт-Петербургской клинике впервые использовали самый дорогой препарат в мире

21-05-2022, 22:38

Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр

18-05-2022, 17:23

Власти Петербурга продолжают отменять коронавирусные ограничения

22-04-2022, 14:48

Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

19-03-2022, 15:03

Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов

20-02-2022, 16:33

Профессор Воробьев: во главе панической атаки по поводу COVID-пандемии встала ВОЗ

18-02-2022, 19:53

Петербург почти в два раза обогнал столицу по ковид-заболеваемости

18-02-2022, 14:33

СП: Россия побеждает коронавирус в кабинетах

15-02-2022, 16:43

«Омикрон» добил вакцинацию в Петербурге

10-02-2022, 23:18

Пациенты проиграли в борьбе с Минздравом: изменения в системе здравохранения

10-02-2022, 22:08

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

10-02-2022, 14:23

Патологоанатом Эдигер рассказал, что при вскрытии находят в венах вакцинированных

8-02-2022, 23:03

Врач-терапевт Ильиных объяснила, почему изменились сроки ревакцинации

8-02-2022, 16:18

Санкт-Петербургский инфекционист рассказала о тревожных симптомах коронавируса

7-02-2022, 19:13

Вирусолог Коновалов: ношение медицинских масок бесполезно и даже опасно

4-02-2022, 13:28

Инфекционист Тимаков предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений коронавирусом

3-02-2022, 21:03

Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»

3-02-2022, 11:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • 7-07-2022, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают