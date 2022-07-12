Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль

Пресс-служба Роспотребнадзора озвучила меры, принятые ведомством для недопущения распространения оспы обезьян в связи с выявлением на территории РФ первого пациента, у которого подтвердили данный диагноз. Ранее сообщалось о том, что заболевший молодой человек недавно прибыл из Европы и был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению представителей Роспотребнадзора, петербуржец сам заметил у себя характерные признаки болезни и обратился за помощь к медикам. После проведения обследования его изолировали, поместив в отдельную палату. При этом, подчеркнули респонденты, жизни пациента ничто не угрожает.

Несмотря на то, что после возвращения из-за границы молодой человек почти ни с кем не виделся, сотрудники санитарного ведомства выявили всех, кто контактировал с больным – сообщают «Невские новости». Как рассказали медики, эти люди находятся под постоянным наблюдением, и в случае выявления заражения врачи сразу окажут им необходимую помощь.

Все места, которые посещал заболевший петербуржец, продезинфицировали. Роспотребнадзор держит ситуацию под строгим контролем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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