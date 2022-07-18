Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея Березина, эффективность ковид-вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» против поражения лёгких оказалась равна двум процентам.

При этом «Спутник V» при вакцинации двумя дозами и повторной прививке вакциной «Спутник Лайт» показал эффективность порядка семидесяти одного процента. Ещё одна вакцина, «КовиВак», оказалась эффективной на сорок шесть процентов.

Как сообщают «Невские новости», данные исследования проводились среди людей, у которых подтвердился ковид-диагноз в период с первого октября прошлого года по двадцать восьмое апреля нынешнего, с учётом распространения штаммов «омикрон» и «дельта». В тестируемую выборку вошли двадцать три тысячи девятьсот девяносто шесть человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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