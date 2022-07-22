Уролог Боголюбов рассказал, что оказывает сильное влияние на мужскую потенцию

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Уролог Боголюбов рассказал, что оказывает сильное влияние на мужскую потенцию
Здоровье
Фото из открытых источников

Хронический стресс и тревожность оказывают сильное влияние на мужскую потенцию. Об этом рассказал Сергей Боголюбов, являющийся кандидатом медицинских наук.

Уролог-андролог объяснил, как негативные эмоции отражаются на эрекции мужчины. Прежде всего, ее качество зависит от уровня гормонов. На  выработку гормонов влияет окружающая среда: обстоятельства, события, эмоции, отношения с половым партнером. По утверждению медика, нынче мужчины страдают от хронического психоэмоционального напряжения.

Уролог говорит, что нарушение сна и отсутствие времени на отдых также приводит к стрессу, сбоям в выработке половых гормонов и неспособности мужчины достичь достаточной для полноценного полового акта эрекции. 

Наиболее четким маркером наличия проблем на физиологическом уровне является отсутсвие утренней эрекции. Если она пропадает, то пора задуматься о визите к врачу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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