Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального варианта вакцины «Спутник V». Для испытаний требуются мужчины и женщины от восемнадцати до шестидесяти лет, ранее не переболевшие и не прививавшиеся. При этом потенциальных участников эксперимента предупреждают о том, что обмануть не получится: перед тем, как принять в нём участие, кандидаты должны будут сдать кровь на антитела. При наличии последних человек будет отсеян.

Как сообщается, проверка добровольцев состоится двенадцатого августа. Двадцать четвёртого числа им введут первый компонент вакцины, а тринадцатого сентября – второй, но в то же время подопытному могут ввести и плацебо. Врачи будут наблюдать за участниками испытаний до конца следующего лета. За это время они в общей сумме получат по пятьдесят тысяч рублей.

Название исследуемого препарата - GNR-099. Согласно уточнениям, он идентичен «Спутнику V», но отличается только путём введения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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