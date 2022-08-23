Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну

Назван всего один главный симптом, по которому человек может определить у себя Ковид в шестую волну даже без теста. Эксперты перечислили состояния, с которыми сегодня обращаются больные COVID-19.

В мире постоянно появляются новые штаммы коронавирусной инфекции. Нынче потеря обоняния и вкуса не говорят о болезни. Специалисты заявляют, что на заражение ковидом указывают ломота в мышцах и сильные боли в пояснице. Также не исключено повышение температуры до отметки 38,5 градусов, редко — 40 градусов. Но есть один новый симптом, по которому можно диагностировать Ковид.

«Характерным симптомом является боль в глазах. Пациенты часто отмечают только этот симптом. Больные люди жалуются, что не могут открыть глаза при свете. Также практически невозможно шевелить глазами. А вот потери обоняния, вкуса, насморка, кашля, заложенности носа почти не бывает», —рассказал терапевт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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