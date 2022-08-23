Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида

Анастасия Сопова, известный тюменский невролог, рассказала, как Ковид может повлиять на протекание инсульта и что необходимо сделать человеку, если приступ все-таки случился.

По словам врача, инсульт — это очень опасное состояние, которое может внезапно настигнуть человека в любом возрасте. Последствия острого нарушения мозгового кровообращения страшные и необратимые.

Как говорит доктор, вероятность получить инсульт после Ковида выросла. Также невролог посоветовала, что необходимо делать во время приступа и как можно его избежать.

"В зоне риска находятся люди старше 65 лет. Но даже тем, кому меньше, нужно знать о первых признаках инсульта, ведь это спасет жизнь. Людям, которые перенесли COVID-19, следует обязательно уделить внимание своему восстановлению. Желательно провести полную диагностику. Также важно быстро получить медицинскую помощь, так как в данном случае у врачей есть не более 4-5 часов, чтобы свести к минимуму все опасные риски", - говорит эксперт.

Сопова добавила, что в случае подозрения инсульта прежде всего нужно вызвать скорую помощь. Далее необходимо расстегнуть ворот. Категорически не предлагайте человеку встать, принять воду или пищу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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