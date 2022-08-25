Гражданам в России рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

Врачи рассказали об одном симптоме коронавируса, по которому у себя можно определить новый COVID-19 даже без специализированного теста.

Как говорят медики, осенью граждане России столкнуться с нетипичными проявлениями вирусной инфекции. Терапевт Алексей Жито отмечает, что основным характерным симптомом нового штамма коронавируса является сильная боль в глазах. Некоторые из пациентов при свете с трудом могут открыть глаза. Часто наблюдается головная боль и ломота в пояснице.

По информации медицинских специалистов, набор симптомов SARS-CoV-2 изменился вследствие образования иммунной прослойки в результате проведенных населению вакцинаций. Вирус мутирует и приносит новые проявления. Между тем, течение инфекционного заболевания легкое, а улучшение наступает через несколько дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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