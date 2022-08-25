Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах

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Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах
Здоровье
Фото из открытых источников

Россия приближается к шестой волне коронавирусной инфекции. Очередной штамм коронавируса отличается необычной симптоматикой. Новый признак заболевания поставил врачей в тупик.

Как выяснилось, потеря обоняния  и кашель не гарантируют, что у вас SARS-CoV-2. Перенести вирус можно без указанных симптомов. По словам экспертов, первые признаки болезни в августе 2022 года, а также осенью и зимой слуедующего года будут отличаться от нам привычных.

Итак, насторожить должна неприятная ломота во всем теле и сильная, практически нетерпимая боль в пояснице. Но основной симптом - это боль в глазах.

«Особенно характерна боль в глазах. Пациенты часто имеют только этот симптом. Жалуются, что при свете вовсе не могут открыть глаза. Очень больно ими даже шевелить. А вот про кашель, потерю обоняния, насморк, заложенность носа в первый день не говорят», — рассказал  терапевт.

Стоит отметить, что за сутки в России было выявлено 40,2 тысячи новых случаев заражения. 72 человека умерли от осложенений SARS-CoV-2. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в отдельных регионах страны предложили ввести масочный режим из-за роста числа заболевших.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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