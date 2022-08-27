Назван ТОП-5 полезных продуктов, которые являются «тихими убийцами»

Сегодня на каждом шагу говорят о правильном образе жизни, включая еду. Известно, что зачастую в программах здорового питания присутствуют полезные продукты Но в чрезмерных дозах даже они могут превращаться в настоящий яд. Назван ТОП-5 продуктов, которые являются «тихими убийцами».

1. Свекла

При повышенной кислотности не нужно увлекаться свеклой из-за способности еще больше ее повысить. Из-за наличия оксалата кальция осторожно к ней нужно отнестись людям с мочекаменной болезнью. Потребление свеклы следует ограничить диабетикам, поскольку она включает много сахара. Пациентам с остеопорозом также лучше не есть овощ, ведь он препятствует усвоению кальция.

2. Цитрусовый сок

У людей, налегающих на цитрусы и их сок, повышается риск меланомы. Происходит это за счет природных соединений псораленов. Поглащая ультрафиолет, они могут повреждать ДНК. Однако необходимо з начительное одновременное воздействие ультрафиолетовых лучей и псораленов. То есть, в солярии и на пляже цитрусовый сок лучше не пить. 3. Темный шоколад вредный для почек кадмий. Кром того, чрезмерное у потребление шоколада отрицательно сказывается на иммунной системе, приводит к тахикардии, гипертонии, тревоге, ожирению, диабету и даже к нарушению половых функций у мужчин. 4. Брокколи Крестоцветные овощи являются гойтрогеном, то есть подавляют работу щитовидной железы и приводят к гипертиреозу. Людям с язвой и принимающим разжижающие кровь лекарства, нужно быть аккуратнее с брокколи из-за содержащегося витамина К. 5. Зеленый чай Не рекомендуется часто пить трем группам людей: людям с желудочными проблемами, гипертонией и тахикардией, а также пациентам, страдающим от бессоницы. В нем присутствует

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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