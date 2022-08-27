Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

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Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»
Здоровье
Фото из открытых источников

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы.

В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее большинство российских граждан в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией штаммов B.A.4, а также B.A.5. «Кентавр» - это омикрон-штамм BA.2.75.

Все они отличаются благоприятным течением болезни и не проявляют себя классической ковидной симптоматикой. То есть, у заболевших не пропадает вкус и обоняние, нет заложенности и сухости носа.

Самым частым симптомом так называемого «кентавра» является ужасная ломота в теле, боль в мышцах и пояснице. Кашля практически нет. Некоторые из пациентов жалуются на умеренную головную боль, а также на неприятную боль в глазах.

«Иногда к врачу приходят и жалуются только на эти симптомы. При свете невозможно открыть глаза. Тяжело шевелить глазами», — рассказали врачи.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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