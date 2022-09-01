Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Image 16+
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет безопасности. 

По словам специалиста, у всех препаратов, которые люди употребляют для профилактики и лечения болезней, должна быть доказанная эффективность и безопасность. Но поливитамины не проходят проверки.

«БАДы нужно запрещать. Как врач, я руководствуюсь интересами людей. Не проходят добавки никаких исследований», – отметила врач.

По словам доктора, в процессе метаанализа выяснилось о неэффективности поливитаминов. При неправильном и бесконтрольном использовании они не продлевают жизнь, а сокращают. Кроме того, в больших дозировках вещества увеличивают риски возникновения онкологических заболеваний.

Эндокринолог также добавила, что нужно обязательно указывать на БАДах, что лечебная эффективность таких препаратов не доказана, а вся ответственность за побочные эффекты лежит на пациенте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Сегодня, 19:54

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

27-08-2022, 22:21

Назван ТОП-5 полезных продуктов, которые являются «тихими убийцами»

27-08-2022, 08:51

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

25-08-2022, 23:04

Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах

25-08-2022, 08:44

Даже без теста: назван один новый симптом, по которому можно определить коронавирус в шестую волну

23-08-2022, 20:34

Тюменский невролог Анастасия Сопова рассказала про страшные последствия инсульта от Ковида

23-08-2022, 20:06

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

11-08-2022, 07:33

«Cитуация резко переломится»: грозит ли России эпидемия оспы обезьян?

27-07-2022, 20:19

Уролог Боголюбов рассказал, что оказывает сильное влияние на мужскую потенцию

22-07-2022, 09:07

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

18-07-2022, 15:08

Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль

12-07-2022, 21:13

Профессор: В России вскоре может начаться очередная ковидная вспышка

9-07-2022, 22:18

Ученые доказали, что медитация уменьшает боль

9-07-2022, 20:50

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

7-07-2022, 14:43

В Санкт-Петербургской клинике впервые использовали самый дорогой препарат в мире

21-05-2022, 22:38

Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр

18-05-2022, 17:23

Власти Петербурга продолжают отменять коронавирусные ограничения

22-04-2022, 14:48

Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

19-03-2022, 15:03

Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов

20-02-2022, 16:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении
  • 30-08-2022, 10:58

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

Британская разведка обнародовала свой свежий отчет, в котором дала оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Оно началось не вчера, как

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта
  • Вчера, 11:08

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • Сегодня, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками
  • Вчера, 23:03

Молодая супруга Константина Эрнста опубликовала новое фото с подросшими дочками

Молодая супруга Константина Эрнста, которая буквально оградила своих детей от внимания посторонних, показала новое фото с подросшими дочками. Снимком

Сушко заявил, что звёзды возвращаются из-за границы за деньгами, а не из-за тоски по родине
  • Вчера, 15:43

Сушко заявил, что звёзды возвращаются из-за границы за деньгами, а не из-за тоски по родине

Анатолий Сушко высказался о возвращении российских звезд в страну. Культурный критик и блогер отметил, что знаменитости соскучились по Родине, потому

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева
  • Вчера, 23:14

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева заговорила о своей смерти, вспоминая Горбачева

Сбежавшая телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая была признана иноагентом, поделилась воспоминаниями о политике Михаиле Горбачевом . При

Новости партнеров
Новости партнеров
The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА
  • 30-08-2022, 10:23

The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

Российские военные недовольны иранскими военными беспилотниками, утверждает разведка США. Ранее на Западе высказали опасение касательно тайной сделки

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан
  • 30-08-2022, 13:08

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

Администрация Петербурга с 1 сентября запускает режим платных парковок на всей территории Центрального района. Журналисты ранее писали, что такое

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ
  • Вчера, 08:33

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда
  • Вчера, 12:24

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда

В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских