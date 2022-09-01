Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет безопасности.

По словам специалиста, у всех препаратов, которые люди употребляют для профилактики и лечения болезней, должна быть доказанная эффективность и безопасность. Но поливитамины не проходят проверки.

«БАДы нужно запрещать. Как врач, я руководствуюсь интересами людей. Не проходят добавки никаких исследований», – отметила врач.

По словам доктора, в процессе метаанализа выяснилось о неэффективности поливитаминов. При неправильном и бесконтрольном использовании они не продлевают жизнь, а сокращают. Кроме того, в больших дозировках вещества увеличивают риски возникновения онкологических заболеваний.

Эндокринолог также добавила, что нужно обязательно указывать на БАДах, что лечебная эффективность таких препаратов не доказана, а вся ответственность за побочные эффекты лежит на пациенте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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