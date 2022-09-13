Врач назвала неожиданные минусы жизни у моря: возможно, вам не захочется переезжать

Жить у моря — мечта многих. Но помимо большого количества плюсов, есть немало минусов. Врач назвал главные из недостатков, из-за которых, возможно, вам не захочется переезжать.

Во-первых, жаркий и влажный климат способствует стремительному размножению грибков, опасных для людей. Их токсины способны подавлять иммунитет и вызывать разные расстройства пищеварительной, нерной систем.

Люди, которые живут в прибрежных районах, больше подвержены заразным болезням. Особенно теми кишечными заболеваниями, которые активно передаются через воду.

Чрезмерное нахождение под солнечными лучами, как говорят проведенные исследования, может приводить к депрессивным расстройствам. Кроме депрессий, облучение солнцем может привести к серьезному повреждению глаз.

При повышенной влажности воздуха быстро распространяются вирусные инфекции, включая коронавирус.