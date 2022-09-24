E1: участковый врач рассказал гражданам РФ, что его бесит в его работе

Участковый терапевт рассказал, что его бесит в его работе. По словам врача, раздражают пациенты, которые постоянно жалуются на что-то, и люди, которым нравится «качать права».

Участковый доктор ежедневно принимает людей с разными жалобами. У кого-то высокая температура, кто-то с больной спиной, а кто-то с высоким давлением. Доктор, который учился шесть лет, за год работы с вирусом COVID-19 испытал настоящее выгорание. Он поделился своими мыслями и наблюдениями.

Как говорит специалист, многие считают его циничным. После ежедневного приема 50 пациентов в поликлинике доктор идет на дом к своим больным. Там он не только назначает лечение, но и общается, успокаивает родственников. Это не только физическая нагрузка, но и психическая. От такой загруженности врачи становятся циниками.

Возмущает о то, что часть пациентов могут сами прийти в поликлинику, но вызывают на дом терапевта, из-за чего зачастую не получается попасть к тяжелобольным пациентам. Также доктор подчеркивает, что люди ведут себя по-хамски и не готовы ждать своей очереди, особенно во время нынешней пандемии. Люди срывают свой гнев на медицинских специалистах, вместо благодарности.