E1: участковый врач рассказал гражданам РФ, что его бесит в его работе

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где
Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении
В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
Со дня смерти президента Михаила Горбачева прошел месяц, но россияне до сих пор хотят узнать, что сказала на прощании ему Алла Пугачева. Сегодня
Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая
После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам
Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные
Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе,
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