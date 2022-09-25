Нынешняя волна коронавируса может стать последней на территории Российской Федерации

Волна заболеваемости коронавирусом, которую наблюдают в РФ, может стать для страны последней. В этом уверен научный сотрудник Виталий Зверев.

По мнению руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова», когда эта последняя волна закончится, болезнь пойдет на спад.

Что касается пандемии, это один вопрос. То есть будут ли волны еще либо не будут. Суд по всему, не будут, — отметил Зверев.

Но как подчеркнул специалист, полностью SARS-CoV-2 из РФ не исчезает, но вирус существенно изменился и начинает слабеть. В пользу этого факта говорит ничтожно малое количество пациентов со сложной формой болезни.

Больные люди в основном не нуждаются в госпитализации в реанимационное отделение. Помимо этого, у населения планеты и России в том числе выработан «коллективный иммунитет», заключает эксперт.



