Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

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Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации
Здоровье
Фото из открытых источников

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при военкоматах.

Члены комиссии установят категорию годности того или иного призывника.

Категория А - к военной службе годен без каких-либо ограничений по роду войск. Б - к военной службе годен с некоторыми ограничениями. В - освобождение в мирное время, зачисление в запас. Г - временная отсрочка из-за состояния здоровья. Д - призывник полностью освобожден от службы.

Согласно списку болезней, который содержится в Постановлении Правительства от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о проведении военно-врачебной экспертизы», не возьмут в армию людей, у которых инвалидность, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, врожденный сифилис, бронхиальная астма, регулярные эпилептические приступы, тяжелые сосудистые заболевания головного мозга.

Также не возьмут на службу мужчин с заболеваниями крови (гемофилией, лейкозом), ишемической болезнью и врожденным пороком сердца, инсультом, геморроем, психическими расстройствами, неврологическими заболеваниями (эпилепсия), патологическими нарушениями центральной нервной системы и органов дыхания.

Служба противопоказана при пневмонии, туберкулезе, почечной недостаточности, серьезных патологиях позвоночника, плоскостопии, сколиозе, болезнях органов слуха (отитах, патологиях барабанной перепонки), глаукоме, астигматизме, слепоте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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