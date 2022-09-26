63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде

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63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде
Здоровье / Знаменитости
Фото из открытых источников

Жительница Вьетнама отказалась от твердой пищи 40 лет назад. С тех пор 63-летняя женщина питается лишь водой с небольшим количеством сахара, соли и лимонного сока.

Как рассказывает вьетнамка, такая диета позволяет оставаться в прекрасной физической форме. Кроме того, пенсионерка забыла о проблемах со здоровьем. Вода для нее — основа жизни.

До 21 года дама питалась, как и все остальные, пока не начались одна за одной болезни. У жительницы Вьетнама упало зрение, появилась тошнота, развилось заболевание крови. Из-за этого еще тогда молодая девушка отказалась от лекарств и думала, что скоро умрет. Но ситуацию спас врач, который посоветовал пить только воду и отказаться совсем от твердой пищи.

Родственники женщины была против такого экспериментального лечения. Они были уверены, что та вскоре умрет от голода. Но спустя 40 лет вьетнамка не только живет, но и чувствует себя прекрасно. Сейчас она также занимается медициной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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