«Аптечка мобилизованного РФ», которая разошлась по сети, вызывает у врачей большие вопросы

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«Аптечка мобилизованного РФ», которая разошлась по сети, вызывает у врачей большие вопросы
Здоровье
Фото из открытых источников

В Сети появилась информация о том, что призывнику необходимо взять с собой из медикаментов. Список в «Аптечке мобилизованного» внушительный не только по количеству лекарств, но и по сумме затрат (порядка 20-30 тысяч).

У медиков появилось немало вопросов к «Аптечке мобилизованного». Врачи не рекомендуют брать специализированные медицинские изделия, включая назофарингеальный воздуховод, наркотические анальгетики (промедол), противошоковую инъекцию, перчатки и ножницы, и декомпрессионную иглу АРС.

Медики советуют прежде всего брать те препараты, которые мужчина принимает на постоянной основе. Из лекарств, которые могут пригодиться во время военной службы, также следует отметить активированный уголь или аналоги, Нурофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, пластырь, бинт, капли в нос, лекарства от повышенного давления Капотен, а также Йодомарин, Лоперамид, Омепразол и лекарства от простуды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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