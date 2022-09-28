«Гастрит может перерасти в рак желудка»: врач-гастроэнтеролог дал советы по ЖКТ

Осенью происходит обострение хронических болезней, включая заболевания ЖКТ. Нарушение режима питания и хронические стрессы могут привести к гастриту. Врач-гастроэнтеролог заявил, что гастрит может перерасти в рак. Доктор дал несколько советов, чтобы минимизировать риск желудочно-кишечных заболеваний.

Во-первых, нужно соблюдать личную гигиену, хорошо высыпаться и обследоваться на наличие Helicibacter Pylori. Чтобы избежать инфекции, следует тщательно мыть руки и посуду, пользоваться индивидуальным полотенцем. Врач считает, что часто гастрит связан с нарушением питания и стрессом.

«У многих пациентов хронический гастрит проходит бессимптомно. Все, что мы употребляем, включая продукты питания и лекарства, попадают в желудок, поэтому именно он сильно страдает. Гастрит может перерасти в рак. Вероятность развития онкологии провоцирует Helicibacter Pylori».