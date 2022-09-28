«Гастрит может перерасти в рак желудка»: врач-гастроэнтеролог дал советы по ЖКТ

Гражданин может получить отсрочку от службы по состоянию здоровья. Существует целый перечень болезней, на который в решениях опираются комиссии при
В Госдуме назвали идеальную цель для ядерного оружия. Об этом заявил Андрей Гурулев, член комитета ГД по обороне, в своем Телеграме. «Есть тенденция
В Перми продолжается мобилизация. Часть призывников отправится на военную службу завтра, 26 сентября. Об этом говорят сами пермяки, которые получили
Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и
Известная российская рок-группа «Би-2» возвращается на музыкальную сцену после отмены ряда концертов в городах страны. Участники коллектива
После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ в соцсетях стала появляться информация о большом количестве мужчин,
В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и
На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности
Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись
Жительница Вьетнама отказалась от твердой пищи 40 лет назад. С тех пор 63-летняя женщина питается лишь водой с небольшим количеством сахара, соли и
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