Гражданам РФ, имеющим ограничения по состоянию здоровья, перечислили порядок действий в военкомате

Гражданам РФ с ограничениями по состоянию здоровья разъяснили порядок действий в военкомате. Врач Сергей Броницкий призвал россиян брать с собой максимальный пакет медицинских документов.

После получения повестки призывникам с ограничениями по здоровью нужно взять с собой максимальный пакет оригиналов медицинских справок для защиты своих прав на начальном этапе.

«Если призывник уверен, что его здоровье не позволяет ему служить, он в письменном виде обязан обратиться в военкомат. Написать, что у него есть ограничения, и попросить об рассмотрении вопроса о проведении военно-врачебной комиссии, которая определит степень годности к военной службе», — говорит специалист.

Как отмечает эксперт по медицинскому праву, с юридической точки зрения ограничения для призыва граждан с категорией «В» нет, но с каждой ситуацией нужно индивидуально разбираться.

«Какую работу может выполнять полуслепой человек или мужчина с удаленной селезенкой. Он может быть успешен, не чувствовать ограничений. У обоих может быть категория «В», ограниченно годен. У обоих может быть группа инвалидности. Только первого со зрением не возьмут особо никуда, а второй может служить», - добавил Броницкий.