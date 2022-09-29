Наркологи объяснили, где гражданам РФ брать справки на оружие

Наркологи предупредили, что для владения оружием жителям РФ теперь нужно проходить медкомиссию исключительно в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Кроме того, заявителям не нужно относить справку в Росгвардию. Речь идет о справке № 002-О/у. В силу изменения вступили 1 марта, однако многие не осведомлены, что коммерческим медицинским центрам запрещено выдавать подобные документы.

«С 1 марта заключения оформляют в электронном виде. Медицинская организация загружает их в специальный реестр, доступ к нему имеют Росгвардия и организации, которые осуществляют работу с заключениями», – заявил врач из наркологической больницы.

Напомним, для медосвидетельствования на получение оружия человеку нужно пройти осмотр у психиатра-нарколога, офтальмолога. Также необходимо психиатрическое освидетельствование, состоящее из несколько частей - лабораторной части (химико-токсикологическое исследование и определение маркера употребления алкоголя с целью диагностики психических расстройств поведения, которые связаны с употреблением спиртных напитков), и очной части (осмотр и обследование у психиатра и нарколога).



https://newdaynews.ru/ekaterinburg/773182.html

