ОНФ: Ярославских добровольцев перед отправкой на военную службу не проверяют врачи

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ОНФ: Ярославских добровольцев перед отправкой на военную службу не проверяют врачи
Здоровье
Фото из открытых источников

Ярославских добровольцев перед отправкой на военную службу не проверяют врачи. Таким образом, в зону спецоперации могут попасть мужчины не только с опасным заболеванием, способные в полевых условиях заразить своих сослуживцев, но и люди с неврологическими и психическими отклонениями, которые в скором времени возьмут в руки оружие. Об этом изданию Ярновости сообщил источник в ОНФ.

В наш центр поступило 214 обращений, звонки продолжают поступать. Во-первых, военкоматы продолжают призывать мужчин старше 35 лет. Много жалоб на то, что добровольцам не проводят медкомиссию. Это огромное нарушение. В таком случае нужно обращаться к военному прокурору, - заявила собеседница.

Напомним, ранее в ситуационный центр помощи мобилизованным по ошибке при ОНФ обратилась мама ярославского призывника. по словам матери, ее сын ушел служить добровольно, при этом имея серьезную хроническую болезнь — порок сердца.

Если мужчина приходит в пункт и говорит, что он хочет сдобровольно служить и не говорит о проблемах со здоровьем, медкомиссию он не проходит. Нужно понимать, что это является его волеизъявлением, — заявила руководитель исполкома Оксана Каменецкая.

Она добавила, что комиссию могут провести в учебном центре.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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