Спортивный врач Брыкин объяснил, когда чеснок может превратиться в яд

Спортивный диетолог объяснил, когда чеснок может превратиться в яд. По словам Антона Брыкина, при чрезмерном его употреблении можно нанести непоправимый вред своему организму.

Как утверждает специалист, луковицы этих растений стимулируют выделение желчи, а также раздражают стенки желудка. Поэтому могут причинить вред при болезнях ЖКТ. Это панкреатит, язва или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Чеснок разжижает кровь, поэтому когда кушать его сверх меры возможно спровоцировать кровотечение. Прежде всего это касается людей, которые принимают препараты, разжижающие кровь.

Брыкин добавил, что безопасная доза чеснока – 0,25 грамма на килограмм веса. То есть, максимальное количество в день для человека при весе 70 кг составляет 17 граммов.