Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

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Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
Здоровье
Фото из открытых источников

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет волосы в чрезмерном количестве.

По словам врача-кардиолога, выпадение волос является естественным процессом. Но если за сутки выпадает 150 волос или более, то это симптом заболевания щитовидной железы, нехватки минералов, витаминов или полезных веществ.

Помимо того, волосы могут выпадать тогда, когда человек принимает некоторые лекарственные средства. Речь идет прежде всего об антибиотиках или препаратах от болезней желудочно-кишечного тракта. 

Внимательно изучайте инструкцию к лекарству. Вы можете принимать витамины для укрепления волос, но при этом употреблять препараты, которые провоцируют их выпадение, – говорит доктор Мясников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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