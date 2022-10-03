Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

Некоторые изменения в образе жизни предотвращают хронические заболевания и увеличивают продолжительность жизни.

1. Меньше сидеть. Ученые констатируют: одним из показателей старения является ослабление мышц. Чтобы избежать старения, нужно укреплять мышцы, то есть больше двигаться.

2. Есть здоровую еду. Богатые клетчаткой продукты питания (овощи, фрукты, бобы, злаки) связаны с увеличением продолжительности жизни.

3. Управлять стрессом. Стресс связан с укорочением теломер – тех участков хромосом, чья величина влияет на продолжительность жизни.

4. Спать от семи до девяти часов. Лишение качественного сна ведет к тому, что теломеры укорачиваются быстрее.

5. Контролировать сахар в крови. Высокий уровень сахара может повредить кровеносные сосуды, способствовать развитию диабета и прочих хронических заболеваний.

6. Ограничение калорий. Некоторые исследования на животных доказали, что редкие приемы пищи ассоциируются с увеличением долголетия.

7. Контроль уровня витамина D. Низкий уровень этого витамина связан с сокращением продолжительности жизни. Нужно чаще гулять на улице в солнечные дни.