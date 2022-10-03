С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

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С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
Здоровье
Фото из открытых источников

На отсрочку от частичной мобилизации могут рассчитывать граждане с многими психическими расстройствами, болезнями органов пищеварения (язва желудка, обострение болезней печени, желчного, поджелудочной, кишечника и пищевода в тяжелых случаях). Также если есть близорукость или дальнозоркость любого из глаз в одном из меридианов больше 12,0 дптр либо же астигматизм любого вида на любом из глаз с разницей рефракции в двух основных меридианах больше чем 6,0 дптр.

В перечне есть глаукома, отслоение сетчатки на глазах нетравматическое. Отсрочка дается при сахарном диабете, болезнях гипофиза или надпочечников, глухоте, глухонемоте, гнойном или хроническом диффузном наружном отите, серьезных вестибулярных расстройствах. В данном списке ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной ткани, а также узелковый полиартрит.

Люди с гипертонией, ИБС, ревматическими и неревматическими болезнями сердца и врожденными аномалиями развития сердца являются претендентами на отсрочку.

В документе, помимо всего вышеперечисленного, указаны тяжелые болезни органов мочеполовой системы, дыхания, некоторые кожные и инфекционные заболевания, все онкопатологии и переломы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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