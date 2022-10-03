В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу

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В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу
Здоровье
Фото из открытых источников

В Пермском крае мобилизируют врачей, которые прошли ранее срочную военную службу. При этом не коснется мобилизация тех медицинских работников, без которых бесперебойная работа медучреждений невозможна.

Списки на бронь для специалистов в министерстве здравоохранения передадут в военные комиссариаты. Уточняется, что планируют призвать анестезиологов, хирургов и реаниматологов.

«Бронь от частичной мобилизации полагается для докторов, без которых не обеспечивается бесперебойная работа медучреждений. Списки для брони составляет минздрав Пермского края. Остальные работники этой сферы тоже могут попасть под мобилизацию. Прежде всего речь идет о врачах, прошедших срочную службу, имеющих военную кафедру и докторов-офицеров запаса, а также действующих докторов-офицеров», — заявили в минтербезопасности Прикамья.

При этом не сообщается о количестве подлежащих мобилизации врачей и сроках отправки медиков в зону проведения СВО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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