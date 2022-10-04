Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

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Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации
Здоровье
Фото из открытых источников

Стоматолог Светлана Багавиева, кандидат медицинских наук, объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации. Также врач перечислила болезни, несовместимы с военной службой.

Прежде всего речь идет о тех заболеваниях, при которых требуется особое питание.

«При дефектах зубочелюстной системы нарушается жевание, человек не может кушать обычную твердую пищу. Ему требуется особенное питание. К таким болезням можно отнести анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, всевозможные контрактуры, врожденные и приобретенные аномалии, травмы, отсутствие большого количества жевательных зубов», — сказала стоматолог.

По словам врача, функция глотания может быть существенно нарушена при онкологии. Специальные средства не предусмотрены в военно-полевых условиях.

Также при остеомиелите и отхождении секвестров регулярно нужно проходить медицинскую помощь врачей. Пародонтиты нередко заканчиваются гнойно-воспалительными обострениями, требующими срочной медпомощи. В ином случае это может спровоцировать абсцесс и прогрессирование воспаления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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