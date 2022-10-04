Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

Стоматолог Светлана Багавиева, кандидат медицинских наук, объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации. Также врач перечислила болезни, несовместимы с военной службой.

Прежде всего речь идет о тех заболеваниях, при которых требуется особое питание.

«При дефектах зубочелюстной системы нарушается жевание, человек не может кушать обычную твердую пищу. Ему требуется особенное питание. К таким болезням можно отнести анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, всевозможные контрактуры, врожденные и приобретенные аномалии, травмы, отсутствие большого количества жевательных зубов», — сказала стоматолог.

По словам врача, функция глотания может быть существенно нарушена при онкологии. Специальные средства не предусмотрены в военно-полевых условиях.

Также при остеомиелите и отхождении секвестров регулярно нужно проходить медицинскую помощь врачей. Пародонтиты нередко заканчиваются гнойно-воспалительными обострениями, требующими срочной медпомощи. В ином случае это может спровоцировать абсцесс и прогрессирование воспаления.