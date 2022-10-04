Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы. Журналисту КП Олегу Адамовичу стало известно, что объявления об откосе в огромном количестве появились в соцсетях и на разных сайтах.

Аферисты завлекают жертву якобы успешным решением ситуации. Репортер посетил один из таких "офисов" в центре Москвы, где увидел длинную очередь желающих. По словам корреспондента, обработка человека начинается с запугивания. Сперва клиенту говорят, что сделать это будет сложно, но позже предлагают найти серьезную болезнь.

Для этих целей у мошенников есть клиника, куда направляют жертву. А там вытягивают огромные деньги для подтверждения диагноза. К примеру, 20 тысяч нужно заплатить за юридическую консультацию, 20 тысяч отдать за один день в стационаре. Немало денег надо потратить на обследование. При этом гарантировать "отмазку от частичной мобилизации" аферисты не смогут.

Юристам же пригрозили наказанием, если они поддержат уклонистов. Подделка диагнозов считают преступлением, за которое грозит до 15 лет лишения свободы. Последствия ощутит не только уклонист, но и медицинский работник.