Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

Британские врачи-диетологи Аманда Урселл и Хасия Аль Хубра назвали девять продуктов, которые благотворно влияют на молодость кожи. Как пишет издание The Sun, в список продуктов, богатых витамином С, вошли ежевика и слива.

Медики утверждают, что фиолетовые плоды замедляют старение, повышают уровень коллагена, который обеспечивает эластичность и красоту кожи. Кроме того, предотвратить появление морщин и мешков под глазами, а также дерматита, помогают яйца, сладкий картофель.

По информации докторов, для достижения наилучшего эффекта нужно сохранять водный баланс, употреблять сложные углеводы и полезные жиры.

«Считается, что такие противовоспалительные продукты питания, как зеленые листовые овощи, а также пробиотические продукты, снижают риск обострения дерматита и экземы —то есть те заболевания, которые сопровождаются зудом и высыпаниями», — пояснили врачи-диетологи из Британии.