Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

Image 16+
Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин
Здоровье
Фото из открытых источников

Британские врачи-диетологи Аманда Урселл и Хасия Аль Хубра назвали девять продуктов, которые благотворно влияют на молодость кожи. Как пишет издание The Sun, в список продуктов, богатых витамином С, вошли ежевика и слива.

Медики утверждают, что фиолетовые плоды замедляют старение, повышают уровень коллагена, который обеспечивает эластичность и красоту кожи. Кроме того, предотвратить появление морщин и мешков под глазами, а также дерматита, помогают яйца, сладкий картофель.

По информации докторов, для достижения наилучшего эффекта нужно сохранять водный баланс, употреблять сложные углеводы и полезные жиры.

«Считается, что такие противовоспалительные продукты питания, как зеленые листовые овощи, а также пробиотические продукты, снижают риск обострения дерматита и экземы —то есть те заболевания, которые сопровождаются зудом и высыпаниями», — пояснили врачи-диетологи из Британии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

Вчера, 21:02

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

4-10-2022, 23:09

Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

4-10-2022, 21:35

Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

3-10-2022, 22:36

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 19:20

Онколог Андрей Каприн рассказал, употребление какой БАД связано с развитием рака

3-10-2022, 19:15

С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 14:14

В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу

3-10-2022, 13:57

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

2-10-2022, 19:55

Врач-диетолог Брыкин объяснил россиянам, когда чеснок может превратиться в яд

1-10-2022, 18:18

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

1-10-2022, 17:06

ОНФ: Ярославских добровольцев перед отправкой на военную службу не проверяют врачи

29-09-2022, 08:38

Наркологи объяснили, где гражданам РФ брать справки на оружие

29-09-2022, 08:25

«Аптечка мобилизованного РФ», которая разошлась по сети, вызывает у врачей большие вопросы

28-09-2022, 11:54

«Гастрит может перерасти в рак желудка»: врач-гастроэнтеролог дал советы по ЖКТ

28-09-2022, 11:44

Гражданам РФ, имеющим ограничения по состоянию здоровья, перечислили порядок действий в военкомате

28-09-2022, 11:28

63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде

26-09-2022, 22:06

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

26-09-2022, 22:05

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

25-09-2022, 21:09

Нынешняя волна коронавируса может стать последней на территории России

25-09-2022, 09:37

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • Вчера, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию
  • 4-10-2022, 12:28

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

Украинские войска обладают на данный момент превосходством, заявил бывший министр ДНР Игорь Стрелков. В соцсети ВКонтакте на своей страничке он

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
  • 5-10-2022, 11:02

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На

Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»
  • 4-10-2022, 22:21

Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»

Дмитрий Певцов дал интервью интернет-изданию "Радиоточка ОСН". Актер и депутат прокомментировал свое отношение к российскому ТВ. По словам

Алла Пугачева резко ответила на критику в свой адрес: «Были холопами, стали рабами»
  • 5-10-2022, 10:29

Алла Пугачева резко ответила на критику в свой адрес: «Были холопами, стали рабами»

Примадонна российской эстрады заявила, что она очень счастлива от того, что ее ненавидят. 73-летняя звезда эстрады впервые вышла на связь с

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине
  • 5-10-2022, 22:42

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине

Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,

Новости партнеров
Новости партнеров
В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили
  • 5-10-2022, 10:53

В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили

В Свердловской области мобилизованные мужчины остались дома после призыва. Призывников вернули домой в тот же день, что и отправили. Родные

Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска
  • 4-10-2022, 11:19

Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска

Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске. "Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»
  • 4-10-2022, 21:48

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации
  • 4-10-2022, 23:09

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.