Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

Московские врачи заявили, что заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) могут стать причиной отсрочки от мобилизации, пишет Life.

По словам гастроэнтеролога Олеси Армашовой, при гастроэзофагальном рефлюксе, к примеру, пациент нуждается в длительном приеме лекарственных препаратов. А когда у мужчины есть грыжа пищеводного отверстия, то и вовсе назначается оперативное вмешательство, после которого необходима длительная реабилитация, не менее 6-12 месяцев.

Врач-гастроэнтеролог София Кардашова согласилась с коллегой. Как пояснила доктор, призывники, у которых есть серьезные проблемы с органами пищеварения, не могут подлежать мобилизации, которая сейчас проводится в РФ:

«Пациенты с язвенной болезнью, язвенным колитом, гепатитом, циррозом печени, отсутствием желудка и обострением гастрита не подлежат мобилизации».

При этом медики уточнили, что каждый случай является уникальным, поэтому рассматривается в индивидуальном порядке.