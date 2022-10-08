Осенью и зимой в России ожидается большая волна заболеваний COVID-19 и новые штаммы омикрона

К нам пришли новые тревожные известия. Ученые осенью и зимой ожидают В России большую волну заболевания COVID-19 и новые штаммы омикрона.

В последние недели внимание исследователей привлекли новые штаммы коронавируса, которые эффективно уклоняются от иммунитета человека. Один или сразу несколько штаммов могут вызвать вскоре большие волны COVID-19.

"Можно говорить о том, что на нас надвигается нечто. Судя по всему, грядут разные события", — говорит ученый Корнилиус Ремер, который занимается исследованием эволюции вирусов.

При этом остается открытым вопрос, нужно ли нам ожидать стремительного увеличения заболеваемости и смертности.

"В настоящее время мы наблюдаем, что в вирусе происходят существенные изменения, которые помогают ему уклоняться от человеческого иммунного ответа", — заявила Эмма Ходкрофт, специалист в области молекулярной эпидемиологии.

По словам ученых, перед SARS-CoV-2 стоит аналогичная задача, с которой сталкиваются вирусы ОРВИ и гриппа – это необходимость к нам вернутся.