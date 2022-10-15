Опубликован список болезней, при которых вас не могут мобилизовать

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит призыву.

Во первых, это онкология (неоперабельная опухоль или с метастазами), диабет с осложнениями, близорукость или дальнозоркость, активная фаза туберкулеза, сифилис, ВИЧ, тяжелое течение бронхиальной астмы или мочекаменной болезни. Любые психические расстройства, алкоголизм, наркомания.

Категория Д - это в основном инвалидизирующие заболевания. Но есть и более легкие, такие как порок сердца, нарушение сердечного ритма, подагра, ревматоидный артрит и псориатический артрит - отмечает врач по делам военнослужащих Светлана Корнилова.

По словам медицинского консультанта, сахарный диабет, к примеру, освобождает от срочной службы призывников, хотя с мобилизованными требуется серьезная форма болезни, когда есть осложнения на глаза, нервы, сосуды. То же самое с инсультом: категорию Д присваивают при серьезных осложнениях.

Есть разница между офицерами и военнослужащими без звания. У офицеров критерии по здоровью не такие жесткие, поэтому для получения освобождения по здоровью им буквально развалиться нужно, - добавила доктор.

Категория Д - это как правило инвалидизирующие заболевания, но есть и более простые, например, порок сердца, нарушение ритма, ревматологические заболевания - ревматоидный артрит, подагра, псориатический артрит. Но обычно, конечно, ребята знают о таких заболеваниях сразу и состоят с ними на учете, - отметила врач-консультант по делам военнослужащих Светлана Корнилова. По ее словам, например, сахарный диабет освобождает от срочной службы призывников, но в случае с мобилизованными требуется более серьезная форма, с осложнениями на глаза, сосуды или нервы. Это же касается инсульта: категорию Д присваивают при наличии серьезных осложнений. - При этом есть разница между военнослужащими без звания и офицерами: в последнем случае критерии по здоровью не столь жесткие, поэтому для получения освобождения по здоровью, грубо говоря, нужно просто развалиться, - отмечает Светлана Корнилова.