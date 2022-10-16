Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

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Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
Здоровье
Фото из открытых источников

Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса пациент может столкнуться с множеством неприятных и даже смертельно опасных последствий, от сильного набора веса до внезапной смерти. 

Как говорит специалист, в стрессовом состоянии организм человека бесконтрольно вырабатывает кортизол. При переизбытке этого гормона люди набирают вес и получают проблемы с репродуктивной функцией, желудком, сосудами. По словам доктора, кортизол снижает синтез белков, из-за чего повышается сахар и холестерин в крови. Для снижения их уровня организм вырабатывает инсулин, увеличивая вес.

«Инсулин – это гормон, который запасает жир в разные места, включая верхнюю часть туловища: грудь, живот. Из-за снижения белкового обмена на фоне кортизола, руки и ноги худые, поскольку разрушаются белки», – рассказывает эндокринолог.

Также эксперт подчеркивает, что из-за хронического стресса сильно страдает желудочно-кишечный тракт и половые органы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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