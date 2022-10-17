Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

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Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус
Здоровье
Фото из открытых источников

До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из Египта.

Первый случай заболевания новой инфекцией был зафиксирован в России.

«Гриппозная инфекция является отдельно выделенным острым инфекционным заболеванием, которое поражает дыхательную систему человека», – говорит директор Научно-Исследовательского Центра по лечению вирусных инфекций.

Георгий Викулов предупреждает, что данный штамм гриппа опасен для детей, беременных, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

«Это весьма тяжелая инфекция для всех тех пациентов, которые попадают в группы риска», — предупредил вирусолог.

 Отметим, что в данное время ситуация с новым типом гриппа осложняется еще широкой распространенностью ковидной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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