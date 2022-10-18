В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Image 16+
В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
Здоровье
Фото из открытых источников

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий, когда психически больной мужчина расстрелял школьников.

Депутаты Санкт-Петербурга предложили обязать диспансеры направлять правоохранителям информацию о наблюдаемых ежемесячно и также установить минимальные сроки для передачи сведений о месте жительства пациентов к министру Владимиру Колокольцеву, внутренних дел, и Михаилу Мурашко, министру здравоохранения РФ.

По словам председателя комитета Совета Федерации по образованию, культуре и науке Лилии Гумеровой, информация о состоящих на учете душевнобольных людях поможет МВД и ФСБ предупредить трагедии.

Психиатр-нарколог, заслуженный врач России Николай Говорин уверен, что необходимо полностью усовершенствовать систему надзора за пациентами с имеющимися психическими отклонениями. При этом не нужно забывать о врачебной тайне при взаимодействии с органами. Также надо обязать частные клиники передавать информацию о потенциально опасных лицах в полицию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Сегодня, 11:07

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

Вчера, 22:33

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

16-10-2022, 18:54

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ

15-10-2022, 17:20

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

15-10-2022, 12:45

Осенью и зимой в России ожидается большая волна заболеваний COVID-19 и новые штаммы омикрона

8-10-2022, 20:04

Гастроэнтеролог Армашова назвала язвы и гастриты причиной отсрочки от мобилизации в РФ

7-10-2022, 12:43

Врачи из Британии посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

6-10-2022, 21:02

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

4-10-2022, 23:09

Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать частичной мобилизации

4-10-2022, 21:35

Как прожить дольше: ученые озвучили семь «простых советов» для долголетия

3-10-2022, 22:36

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 19:20

Онколог Андрей Каприн рассказал, употребление какой БАД связано с развитием рака

3-10-2022, 19:15

С какими болезнями могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

3-10-2022, 14:14

В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу

3-10-2022, 13:57

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

2-10-2022, 19:55

Врач-диетолог Брыкин объяснил россиянам, когда чеснок может превратиться в яд

1-10-2022, 18:18

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

1-10-2022, 17:06

ОНФ: Ярославских добровольцев перед отправкой на военную службу не проверяют врачи

29-09-2022, 08:38

Наркологи объяснили, где гражданам РФ брать справки на оружие

29-09-2022, 08:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • Вчера, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ
  • 15-10-2022, 17:20

Вирусолог Викулов предупредил россиян об опасности нового вида «египетского гриппа» H3N2, попавшего в РФ

Вирусолог Георгий Викулов рассказал о новом виде гриппа, завезенного в Россию. По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций,

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
  • 16-10-2022, 18:54

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса

68-летнюю тяжелобольную раком певицу Лайму Вайкуле подвели ноги на собственном концерте в Риге
  • Вчера, 11:38

68-летнюю тяжелобольную раком певицу Лайму Вайкуле подвели ноги на собственном концерте в Риге

Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней

Неуважительное отношение российской певицы Земфиры к флагу Украины на Кипре возмутило жителей страны
  • 16-10-2022, 09:36

Неуважительное отношение российской певицы Земфиры к флагу Украины на Кипре возмутило жителей страны

Украинцы шокированы поведением российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова - настоящее имя) во время ее последнего концерта на Кипре. Как пишут

Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»
  • 16-10-2022, 10:28

Анна Кошмал назвала ошибкой теплые отношения с российскими актерами по сериалу «Сваты»

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал призналась, как она на самом деле относится к российским коллегам по телесериалу «Сваты». Девушка об

Новости партнеров
Новости партнеров
Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус
  • Вчера, 22:33

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек
  • 16-10-2022, 13:51

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»
  • Вчера, 13:38

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
  • Сегодня, 11:07

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,