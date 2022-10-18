В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий, когда психически больной мужчина расстрелял школьников.

Депутаты Санкт-Петербурга предложили обязать диспансеры направлять правоохранителям информацию о наблюдаемых ежемесячно и также установить минимальные сроки для передачи сведений о месте жительства пациентов к министру Владимиру Колокольцеву, внутренних дел, и Михаилу Мурашко, министру здравоохранения РФ.

По словам председателя комитета Совета Федерации по образованию, культуре и науке Лилии Гумеровой, информация о состоящих на учете душевнобольных людях поможет МВД и ФСБ предупредить трагедии.

Психиатр-нарколог, заслуженный врач России Николай Говорин уверен, что необходимо полностью усовершенствовать систему надзора за пациентами с имеющимися психическими отклонениями. При этом не нужно забывать о врачебной тайне при взаимодействии с органами. Также надо обязать частные клиники передавать информацию о потенциально опасных лицах в полицию.