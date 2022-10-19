Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

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Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач Ольга Малиновская объяснила, почему у людей, переболевших коронавирусом, может начаться чрезмерное выпадение волос. Как отмечает доктор, вирус вызывает «телогеновое облысение».

«Это такое состояние, когда волосяные фолликулы, которые находятся в фазе роста, переходят в фазу покоя. В норме у каждого человека в стадии телогене (покоя) находится примерно 10% волосяных фолликулов. При телогеновом типе облысения их доля существенно возрастает, в среднем до 20% или больше», — говорит врач.

Эксперт подчеркивает, что человек, заболевший ковидом, подвергается сильной воспалительной реакции. К тому же, заболевание снижает иммунитет, вызывает изменения в работе организма. При этом зачастую чрезмерное выпадение волос наблюдается не во время заражения, а через несколько месяцев до полугода или дольше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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